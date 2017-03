Russisch parlementslid wil sport maken van hooliganisme

Rusland, volgend jaar organisator van het WK voetbal, zit al jaren in zijn maag met hooligans. Vorig jaar zorgden Russische hooligans voor tal van problemen in diverse steden tijdens het EK voetbal in Frankrijk. Vooral in Marseille was het dagenlang onrustig na flinke gevechten met Engelse hooligans.



Lebedev heeft nu een oplossing. ,,Zet twintig vechters aan één kant in een arena en twintig aan een andere kant. Ze mogen geen wapens dragen. Ik denk dat de agressie dan omslaat in onderling begrip. En er komen misschien wel duizenden mensen kijken. Misschien wordt Rusland wel een pionier op dit gebied.''