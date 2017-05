Russische Koetsjina neemt het op FBK Games op tegen Beitia

'Mama' Azarenka wil meedoen aan Wimbledon

12:48 Een half jaar nadat ze moeder is geworden, staat Victoria Azarenka voor haar rentree. De 27-jarige Wit-Russin is volop in training en gaat in juli meedoen aan Wimbledon. ,,En in aanloop naar Wimbledon wil ik nog een grastoernooi spelen'', meldde Azarenka vandaag op Twitter.