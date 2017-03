Ryan Thomas houdt Nieuw-Zeeland op WK-koers

Thomas stelde daardoor de winst in groep A veilig voor Nieuw-Zeeland, dat nu met de winnaar van kwalificatiegroep B in Oceanië strijdt voor een plek in de play-offs. De 'All Whites' hadden vorige week op één van de Fiji-eilanden ook al met 2-0 gewonnen.



In de play-offs in november treft het beste land van Oceanië de nummer vijf uit de Zuid-Amerikaanse groep. Inzet is één ticket voor het WK van volgend jaar in Rusland.