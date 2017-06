Salah lost ploeggenoot Mané af als duurste Afrikaanse voetballer ooit

Door Tijani Goullet

1. Mohamed Salah

In 2017 van AS Roma naar Liverpool voor 39,7 miljoen euro

Mohamed Salah speelde in 2014 13 competitiewedstrijden in de Premier League. Bij Chelsea, dat ruim 10 miljoen euro overmaakte aan FC Basel, was de aanvallende middenvelder geen doorslaand succes. In de Serie A vond de Egyptenaar zijn draai. Eerst bij Fiorentina, later bij AS Roma. De Romeinen maakten na een huurperiode 15 miljoen euro over aan Chelsea. Vorig seizoen waren er ook geruchten over een transfer, maar Salah bleef nog een jaar bij Roma. Bij Liverpool wordt hij de duurste Afrikaanse voetballer aller tijden. Salah moet Sadio Mané, die tot nu de duurste was, van voorzetten voorzien. De Egyptenaar was afgelopen seizoen niet alleen 15 keer doeltreffend, hij zorgde ook voor 11 assists.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © REUTERS

2. Sadio Mané

In 2016 van Southampton naar Liverpool voor 38,6 miljoen euro

Sadio Mané werd bij Liverpool alleen maar beter na twee seizoenen Southampton. Bij de Reds werd de Senegalese aanvaller verkozen tot Speler van het Jaar. Hij werd ook opgenomen in het Team van het Jaar van de Engelse spelersvakbond PFA. De Liverpool-fans zullen zijn winnende goal in blessuretijd tegen aartsrivaal Everton goed herinneren. Kortom: Liverpool kreeg met de buitenspeler waar voor zijn geld.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

3. Wilfried Bony

In 2015 van Swansea City naar Manchester City voor 31,8 miljoen euro

Twee jaar geleden was een voormalig speler van Vitesse nog de duurste Afrikaanse voetballer aller tijden. Wilfried Bony tekende toen voor 4,5 jaar bij Manchester City, maar in Noord-Engeland had de Ivoriaanse spits Sergio Agüero voor zich. City verhuurde Bony vorig seizoen aan Stoke City. Na een redelijke eerste seizoenshelft kwam de aanvaller na deelname aan de Afrika Cup niet meer aan spelen toe onder trainer Mark Hughes. Nu is Bony terug bij City. Coach Pep Guardiola ziet de Afrikaan liever zo snel mogelijk gaan, zodat er geld vrijkomt voor nieuwe spelers. Clubs schrikken echter af van zijn enorme salaris: naar verluidt 7,5 miljoen euro per jaar.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm © AFP

4. Emmanuel Adebayor

In 2009 van Arsenal naar Manchester City voor 28,3 miljoen euro

Tot begin dit jaar zat Emmanuel Adebayor enkele maanden zonder club. Hij zat wel in de selectie van Togo voor de Afrika Cup. Ter voorbereiding voetbalde de spits op het strand van Lomé. Dat is de krankzinnige carrière van Adebayor. Terwijl hij enkele jaren eerder grote indruk maakte bij Arsenal. Dat leverde hem in 2009 de transfer naar Manchester City op. Hoewel Adebayor daarna op huurbasis nog uitkwam voor Real Madrid en Tottenham Hotspur werd hij nooit meer ‘Baby Kanu’, zijn koosnaam bij Arsenal. Op 31 januari van dit jaar tekende Adebayor, 33 jaar inmiddels, een contract tot medio volgend jaar bij Istanbul Basaksehir.

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © EPA

5. Michael Essien

In 2005 van Lyon naar Chelsea voor 27,7 miljoen euro

Michael Essien werd in 2005 niet alleen de duurste Afrikaanse voetballer ooit, de Ghanees was toen ook de speler voor wie Chelsea het meest geld neertelde. Essien, overgekomen van Olympique Lyon, vond snel zijn draai in Londen. Onder coach José Mourinho was de verdedigende middenvelder vaste keus. Dat leverde hem in 2006 een nominatie op voor de Ballon d’Or, de prijs voor de beste voetballer ter wereld. In 2012 haalde Mourinho hem op huurbasis naar Real Madrid. In het seizoen ervoor kampte Essien met langdurig blessureleed. Na de huurperiode bij Real keerde hij terug bij Chelsea, waar hij weinig aan spelen toekwam. Ook bij AC Milan en Panathinaikos werd Essien, mede vanwege blessures, nooit meer de oude. Tegenwoordig speelt de 34-jarige middenvelder in Indonesië bij Persib Bandung.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AFP

Nummers 6 tot 10

6. Yaya Touré (FC Barcelona naar City, 27,2 miljoen euro)

7. Didier Drogba (Marseille naar Chelsea, 27,2 miljoen)

8. Samuel Eto’o (Inter naar Anzhi, 24,7 miljoen)

9. Mehdi Benatia (AS Roma naar Bayern München, 26 miljoen)

10. Samuel Eto’o (Real Mallorca naar FC Barcelona, 18,1 miljoen)

Volledig scherm Samuel Eto'o in het shirt van Internazionale. © getty

Volledig scherm Yaya Touré in het shirt van Manchester City. © Getty Images