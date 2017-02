Sanchez en Veltman geschorst voor achtste finale

Vitesse moet schade herstellen

8:06 ARNHEM - Vitesse staat voor een krachtproef. Om de ambities in de competitie gestand te doen, is klinkende munt in het komende drieluik met Go Ahead Eagles, PEC Zwolle en Sparta noodzakelijk. Daarbij wacht woensdag de halve finale van de KNVB-beker tegen Sparta. De komende weken bepalen de koers in Arnhem.