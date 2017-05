Sánchez houdt hoop Arsenal levend

Afgang voor Andy Murray in Rome

16 mei Titelverdediger Andy Murray is in de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome kansloos uitgeschakeld. De nummer één van de wereld moest in amper anderhalf uur zijn meerdere erkennen in Fabio Fognini. De 29-jarige Italiaan zegevierde voor eigen publiek in twee sets: 6-2 6-4.