Saoedi-Arabië zegt sorry voor onhandige stilteminuut

Van Marwijk en assistent-trainer Mark van Bommel zeiden na de wedstrijd dat er slecht gecommuniceerd was over de minuut stilte, en dat iedereen pas op het laatste moment op de hoogte was gesteld van de beslissing om de slachtoffers op die manier te herdenken. Van Marwijk gaf ook aan dat mensen in Saudi-Arabië op een andere manier herdenken. ,,Natuurlijk hebben ze respect voor slachtoffers, maar dat wordt getoond door bidden, liefdadigheid en andere manieren dan een minuut stilte.'' Van Bommel liet zich wel ontvallen dat bij sommige spelers van Saudi-Arabië ook een bepaald gevoel leefde dat niet wordt stilgestaan bij de slachtoffers die vallen bij terreuraanslagen in hun regio.



De Australische premier Malcolm Turnbull had de wedstrijd niet gezien. ,,Maar ik vind dat iedereen liefde, sympathie en respect moet tonen voor de slachtoffers en hun familie. De hele vrije wereld is verenigd in de veroordeling van die aanslag en terrorisme in het algemeen.''



Australië won de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Saudi-Arabië met 3-2 en houdt kans op deelname aan het WK.