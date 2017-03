Schaatsster Linda de Vries krijgt als 'turnster' handen op elkaar

Brazilië bij zege op Uruguay al bijna zeker van WK

22 maart Brazilië, het enige land dat tot nu op alle wereldkampioenschappen aanwezig was, kan zich vrijdagnacht al voor het komende WK in Rusland plaatsen. Dan moet er in Montevideo wel gewonnen worden van Uruguay en is de ploeg van coach Tite nog afhankelijk van de resultaten op de andere velden.