Schalke-aanvoerder Höwedes geopereerd aan lies

Elders vertrekt door degradatie bij Achilles’29

10:24 GROESBEEK - Kenny Elders vertrekt komende zomer toch bij Achilles’29. De Groesbeekse club had de optie in zijn contract gelicht, waardoor de linksback ook volgend seizoen onder contract zou staan. De Nijmegenaar heeft echter een clausule dat hij bij degradatie transfervrij is.