Schalke-legende Thon gelooft nog in stunt tegen Ajax: 'Jongelingen zijn kwetsbaar'

,,Het jonge team van Ajax heeft elan, maar is ook kwetsbaar. En in het voetbal is het vaak zo dat als de ouderen tegen de jongeren spelen, de oudjes uiteindelijk meestal winnen.''



Ajax hield Schalke 04 vorige week tijdens de eerste confrontatie in leven. De ploeg van trainer Peter Bosz overklaste de Duitsers op alle fronten, maar wist 'slechts' twee van de vele mogelijkheden te benutten (2-0). Schalke verloor daarna ook bij SV Darmstadt 98, de hekkensluiter van de Bundesliga.



,,Toch moeten we optimistisch zijn. Misschien komt in de komende Europese wedstrijd onze reputatie als 'cupfighter' terug'', aldus Thon, die de herinnering aan 1997 maar weer eens opriep. ,,Toen verloren we met 1-0 bij Tenerife, maar bereikten we alsnog de finale door thuis met 2-0 te winnen.''