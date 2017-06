Scheidsrechtersbaas in de bres voor videoarbitrage

In twaalf poulewedstrijden op de Confederations Cup werden in totaal 29 spelbepalende momenten op tv-schermen teruggekeken door de videoscheidsrechters. In zeven gevallen grepen zij ook daadwerkelijk in. Voormalig scheidsrechter Busacca pleit ervoor om het systeem volgend jaar ook op het WK te gebruiken. Hij wees er verder op dat de videoscheidsrechters in de aanloop naar de Confederations Cup slechts een paar dagen hebben getraind.