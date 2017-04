Schoonheid, spektakel én tragiek

Het voelt als een voorrecht om er een dag later weer te zijn, bij Arsenal tegen Manchester City. Een wedstrijd die minder goed is, maar wel intens en boeiend, en waar het spel aan de zijlijn veel goed maakt.



Daar staan Wenger en Guardiola, allebei op hun eigen manier strijdend voor hun laatste kans. De Fransman om na 21 jaar waardig afscheid te kunnen nemen van Arsenal, nu niemand er nog op rekent dat zijn contract wordt verlengd. De Spanjaard omdat - voor het eerst in zijn carrière - een seizoen zonder prijzen dreigt.



Het is Wenger die na afloop stralend in de perszaal zit, na een 2-1 overwinning na verlenging. Als geen ander kent hij de glorie van het FA Cup-toernooi: hij won al zes keer. Maar ook in zijn geval veranderde het niet alles, want aan de Fransman kleeft nog altijd het imago van een 'underperformer'.



Snoeihard was de laatste maanden de kritiek, niet in de laatste plaats vanuit de eigen achterban, ,,Maar toen ik vandaag naar de tribunes keek, was ik vooral blij dat al onze fans blij naar huis gaan,'' aldus Wenger. ,,We komen uit een heel moeilijke situatie. Er was kritiek, weerstand. Maar het antwoord was er vandaag één van eensgezindheid, niet van verdeeldheid.''



Nog ruim een maand, dan mag Wenger op jacht naar een waardig afscheid, in een fraaie 'Londense' finale tegen Chelsea. Een duel waar ze op de commerciële afdeling van de FA intens vrolijk van worden, maar die niet meteen alle zorgen oplost. De vraag is waar het aloude FA Cup-toernooi over pakweg twintig jaar staat. Een sportieve hoofdzaak, of toch vooral een nostalgische bijzaak.