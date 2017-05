Schorsing voor Strootman blijft na beroep staan

Butter en Choukoud: Marathon onder de 2 uur onmogelijk

16:50 Zaterdagochtend zal in alle vroegte, om 05.45 uur, in Monza een poging worden gedaan om een onmogelijk geachte barrière op de marathon te slechten. Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa en Zersenay Tadese mikken op een tijd onder de 2 uur op het racecircuit in Monza. De Nederlandse marathonlopers Michel Butter en Khalid Choukoud geven het ambitieuze project van Nike weinig kans van slagen.