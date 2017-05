Schwarz volgt Schmidt op bij Mainz

Pliskova ontdoet zich makkelijk van Zheng

18:13 In tegenstelling tot Angelique Kerber heeft Karolina Pliskova geen fout gemaakt in de eerste ronde van Roland Garros. De Tsjechische nummer twee van de plaatsingslijst ontdeed zich vandaag in twee sets van Saisai Zheng uit China: 7-5 6-2.