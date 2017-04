Serena deelde foto van babybuik per ongeluk

Vorige week verscheen op Snapchat een foto van Serena, met daarbij de tekst '20 weeks'. Media gingen direct met het nieuws aan de haal, en de verwarring was compleet toen de nummer één van de tenniswereld de foto even later weer verwijderde.



,,Ik maak elke week een foto om te zien hoe ver ik ben. Dat doe ik voor mijzelf, dat is leuk voor later. Deze foto deelde ik per ongeluk met iedereen'', aldus Serena, die zei dat ze twee dagen voor de start van de Australian Open het nieuws kreeg dat ze zwanger was. Williams won het toernooi in Melbourne. Het betekende haar 23ste, en voorlopig laatste, grandslamtitel.