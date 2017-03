Sergio Ramos, scorende talisman van Real Madrid

Ook in de Super Cup tegen Sevilla (3-2 na verlenging) was het Ramos die ervoor zorgde dat Real Madrid überhaupt een halfuur extra kreeg om de prijs binnen te slepen. Hij zorgde in de 93ste minuut voor de gelijkmaker met... een kopbal. Dat is niet gek, want van zijn tien treffers dit seizoen maakte hij er acht met zijn hoofd.



En dan de Champions League, waar het vorige week tegen Napoli toch even héél lastig leek te worden. Na de 3-1 zege in Madrid keek de ploeg van trainer Zinedine Zidane in Napels bij rust tegen een 1-0 achterstand aan tegen een fel Napoli. Op het moment dat alles er op wees dat de Italianen een stunt in de maak hadden, kopte Ramos raak uit een corner van Kroos. Toen hij vijf minuten later exact hetzelfde deed, was het gespeeld. Ramos kreeg de goal niet op zijn naam omdat de bal via het hoofd van Dries Mertens in het net belandde, maar het aandeel van de aanvoerder was groot.



Trek Ramos' competitiedoelpunten af van de productie van Real Madrid en de ploeg zou derde staan, negen punten achter FC Barcelona en vier achter Sevilla. Het Spaanse AS berekende dat alleen Cristiano Ronaldo meer invloed heeft op de positie van Real Madrid op de ranglijst. Zijn negentien doelpunten zijn tien punten waard voor de club.