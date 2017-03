Sevilla won nog nooit in Engeland, Juventus evenaart record

Leicester City - Sevilla (1-2), 20.45 uur

De eerste twee wedstrijden met Craig Shakespeare aan het roer verliepen voortvarend voor de landskampioen van Engeland. The Foxes hebben iets recht te zetten na een slecht lopend seizoen. De club is in de Premier League in een hevige degradatiestrijd verwikkeld, en wil zich ook in de Champions League bewijzen.



Bij Sevilla lijkt dit seizoen alles te lukken. De ploeg van Jorge Sampaoli doet in de Primera División zelfs nog mee in de titelstrijd. Atlético Madrid, dat de laatste jaren de voornaamste uitdager was van Real Madrid en Barcelona, volgt op gepaste afstand in de rangschikking. Toch lijkt er de voorbije weken een kleine kink in de kabel te zitten. De laatste twee wedstrijden, tegen laagvliegers Alavés en Leganes, eindigden in bedroevende gelijke spelen.



• De statistieken van confrontaties die in eerste instantie 1-2 werden, liggen heel dicht bij elkaar. De ploeg die de eerste uitwedstrijd verloor ging in 311 gevallen alsnog door, de winnaar van de eerste ontmoeting in 310.

• Sevilla won in Europees verband nog nooit een uitwedstrijd op Engelse bodem.

• Leicester hield de eerste vier Champions League-duels het doel schoon, maar incasseerde sindsdien in drie wedstrijden liefst acht goals.

• Enkel de spelers van Bayer Leverkusen (274) en Paris Saint-Germain (269) wonnen dit jaar meer duels in de Champions League dan Sevilla (261).

• Slechts één Engelse kampioen haalde in de laatste vijf jaar de kwartfinale van de Champions League. Manchester United slaagde daar in 2013/14 voor het laatst in.