Shakespeare trots op Leicester: Dit is geen schande

Het debuut van Leicester in de Champions League smaakt naar meer. ,,De hele club, van de spelers tot de fans en de eigenaren, kunnen heel trots zijn op wat de ploeg dit seizoen heeft bereikt'', sprak Shakespeare gloedvol na de uitschakeling . ,,Ik heb mijn ploeg direct na afloop verteld dat ze meer van dit soort ervaringen moeten willen hebben. En daar was iedereen het over eens, dat willen ze maar al te graag.''

Leicester bleef op eigen veld in de return tegen Atlético steken op 1-1. Dat was na de nederlaag van 1-0 vorige week in Spanje niet voldoende voor een sensationele plaats bij de laatste vier. ,,Het is geen schande om door een tegenstander van dit kaliber te worden uitgeschakeld'', benadrukte Shakespeare. ,,We hebben echt alles gegeven. Na de gelijkmaker van Jamie Vardy hadden we even de wind mee. Maar helaas bleven meer treffers uit. Het mocht kennelijk niet zo zijn.''