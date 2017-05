Sijsling begint kwalificatie in Parijs tegen Slowaak

Wolfsburg voor de­gra­da­tie­kra­ker op trainingskamp in De Lutte

21:33 VfL Wolfsburg gaat op trainingskamp in De Lutte, als voorbereiding op de duels met Eintracht Braunschweig. Inzet van die wedstrijden is handhaving in, danwel promotie naar, de eerste Bundesliga.