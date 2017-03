Sir Alex hoopt op winst ManUnited in Europa League

,,Ze hebben absoluut een serieuze kans op de titel in de Europa League'', liet de inmiddels 75-jarige Schot vandaag weten. ,,De concurrentie in de Premier League om de bovenste vier plaatsen is heel sterk. Dat is momenteel een groot gevecht. Dus de Europa League kan mogelijk uitkomst bieden.''

Zowel de eindzege in de Europa League als een plek in de top vier in de Premier League is goed voor deelname aan de lucratieve Champions League. Sinds het afscheid in 2013 van Ferguson, die in 26 jaar meer dan dertig hoofdprijzen won met ManUnited, veroverde de roemruchte club slechts twee bekers: de FA Cup vorig seizoen (onder Louis van Gaal) en de League Cup in februari (onder de huidige coach José Mourinho).