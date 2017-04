Sjarapova maakt indruk bij comeback in Stuttgart

Onder een gematigd applaus liep Sjarapova de uitverkochte arena in het zuiden van Duitsland binnen. Het 4.500 man sterke publiek was aanvankelijk duidelijk verdeeld. De helft applaudisseerde toen ze de baan betrad, de helft floot haar uit. Die verdeeldheid viel ook weer op toen de 30-jarige Russin - opzettelijk of niet - de verkeerde afdruk aanwees bij umpire Marija Čičak.



Sjarapova kende een stroeve en ietwat nerveuze start op het gravel van Stuttgart. Meteen in haar eerste servicegame liep ze tegen een break op. In de daaropvolgende brak de Russin, mede door twee voortreffelijke returns, direct terug. Naar mate de eerste set vorderde, was duidelijk te zien dat Sjarapova steeds beter in haar spel kwam. Wat vooral opviel was haar ijzersterke service, iets waar ze voor haar schorsing vaak mee worstelde. Vinci bleef het daarentegen lastig houden, wat Sjarapova de kans gaf om de set binnen te halen: 7-5.



In de tweede set ging Sjarapova onverminderd sterk door met serveren, maar ook het retourneren van de Italiaanse service was zeer op orde. Op het derde break point was het raak, wat een snelle voorsprong opleverde. Vinci slaagde er daarna niet meer in iets terug te doen, met een breake op love maakte de Russin de wedstrijd af.



Sjarapova was vijftien maanden geschorst nadat begin vorig jaar bekend werd dat ze meldonium gebruikte, een medicijn dat sinds het begin van 2016 op de lijst van verboden middelen van het WADA staat. Haar schorsing liep om middernacht af, om deze reden had de toernooiorganisatie ervoor gezorgd dat ze vandaag haar eerste partij kon spelen. Haar terugkeer ging de voorbije maanden gepaard met flink wat discussie en rumoer. Veel mensen hebben moeite met de 'voorkeursbehandeling' van de Russin, ze kreeg namelijk een wild card voor dit toernooi.



In de tweede ronde neemt de Russische Queen of Scream het op tegen een landgenote, Ekaterina Makarova. Zij was gisteren in twee sets te sterk voor Agnieszka Radwanska, de mondiale nummer 8.