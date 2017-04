Sjarapova stoomt door naar halve finales

De Russische blondine wil komende maand dolgraag meedoen aan Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat ze in 2012 en 2014 won. Ze hoort over twee weken of ze in aanmerking komt voor een wildcard. Dankzij haar sterke prestaties in Stuttgart verdient Sjarapova waarschijnlijk voldoende punten om in ieder geval te mogen meedoen aan het kwalificatietoernooi. De komende weken komt ze met wildcards in actie in Madrid en Rome.