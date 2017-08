Sjarapova na zege in New York: 'Dit is echt ongelooflijk'

Tijdens de wedstrijd die ruim twee uur en drie kwartier duurde, had Sjarapova al haar vaardigheden en ervaring nodig om de overwinning te pakken tegen Halep, die liet zien goed in vorm te zijn. Zeker in de eerste games, speelden beide vrouwen met een intensiteit, die eerder bij een finale gebruikelijk is. De Russin, in 2006 winnares in New York, kreeg van de organisatie een wildcard voor deelname aan het toernooi. Het was haar terugkeer op een grand slam. In april maakte ze haar rentree na een dopingschorsing , maar ontbrak daarna om verschillende redenen op Roland Garros en Wimbledon.

Sjarapova was na haar zege op de nummer twee van de wereld in extase. ,,Twee weken geleden wist ik nog niet eens dat ik hier kon spelen. Sindsdien ben ik erg opgewonden. Het is te lang geleden dat ik in New York speelde (2014, red) en dan meteen zo'n partij. Na de loting realiseerde ik me dat me een zware strijd te wachten stond. Ik heb erg goed gespeeld. Dat verraste me. Van het complete veld heb ik de laatste tijd toch echt het minste gespeeld. Als je dan zo'n wedstrijd kunt spelen...''



Bij de Russische vochten na haar zege op Halep een lach en een traan om voorrang. ,,Mijn team en ik hebben veel meegemaakt de laatste tijd. Dit is emotioneel. Tennis is een individuele sport, maar ik heb wel een team om me heen dat me volop heeft gesteund. Als je alles nog eens de revue laat passeren, is deze overwinning eigenlijk ongelooflijk.''