Sneijder en co kunnen titel vergeten na verlies tegen Besiktas

Iniesta gelooft in wonder tegen PSG

19:31 In de geschiedenis van de Champions League lukte het nog nooit een team in de knock-outfase een achterstand van 4-0 uit de eerste wedstrijd in de return goed te maken. Aanvoerder Andrés Iniesta van FC Barcelona heeft goede hoop dat zijn ploeg volgende week tegen Paris Saint-Germain voor die primeur gaat zorgen.