Sneijder na drie weken terug bij 'Gala'

Federer wint eerste partij na zege op Australian Open

17:17 Roger Federer heeft zijn eerste partij sinds zijn achttiende grandslamzege overtuigend gewonnen. De Zwitserse tennisser had vandaag in de eerste ronde in Dubai geen moeite met de Fransman Benoît Paire. Federer won ruim binnen het uur met 6-1 6-3.