Sneijder start in de basis bij Galatasaray

VIDEO: Visser helpt rugbyers Schotland aan klinkende zege

16:28 Rugbyer Tim Visser heeft een bepalende rol gespeeld in de interland tussen Schotland en Italië. De Nederlandse vleugelaanvaller maakte een van de vier 'tries' die de Schotten in het eigen stadion Murrayfield aan een klinkende zege hielpen: 29-0.