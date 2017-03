Southgate geeft aanvoerdersband aan Cahill

Wenger noemt overstap naar PSG 'fake news'

22:32 Arsène Wenger is mogelijk aan zijn laatste seizoen bezig bij Arsenal, maar Paris Saint-Germain wordt niet zijn nieuwe club. ,,Dat is een vals gerucht en kunnen we scharen onder de noemer 'fake news'. Bij deze ontken ik dat er contacten zijn geweest'', liet de geplaagde Franse coach weten aan BeIN Sports.