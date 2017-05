Southgate laat Rooney buiten Engelse selectie: 'Hij moet een belangrijke beslissing maken'

update Komst Alflen naar NEC plots onzeker ondanks akkoord

13:25 NIJMEGEN - NEC en Rob Alflen hebben een mondeling akkoord bereikt over een dienstverband van de 49-jarige Utrechtenaar bij de Nijmeegse club. Toch is het onzeker of de trainer daadwerkelijk de opvolger wordt van de in april ontslagen Peter Hyballa.