Southgate put vertrouwen uit succes Engels jeugdteam

Het moet maar eens klaar zijn met de kritiek op de jeugdopleidingen in Engeland. Volgens bondscoach Gareth Southgate toont het succes van Engeland onder 20 bij het wereldkampioenschap aan dat het daarmee helemaal niet slecht gesteld is.

,,Wat zij hebben bereikt is geweldig'', aldus Southgate, die vandaag met de Engelse nationale ploeg in de WK-kwalificatie op bezoek gaat bij Schotland.

Engeland onder 20 versloeg donderdag in de halve eindstrijd in Zuid-Korea de leeftijdgenoten van Italië, en staat zondag in de finale tegenover Venezuela. ,,Veel mensen hebben wat aan te merken aan onze opleidingen. We zoeken de hele wereld af naar de juiste mensen om ons voetbal te verbeteren. Maar wat zouden we zoeken als een team als dit gewoon de finale haalt'', stelt Southgate.

Een veelgehoord kritiekpunt is dat jonge Engelse voetballers geen kans krijgen omdat clubs voor veel geld spelers vanuit het buitenland halen. Manchester City gaf deze transferperiode alweer miljoenen uit voor de Portugese middenvelder Bernardo Silva en de Braziliaanse doelman Ederson.

De 21 voetballers van de huidige selectie van Engeland onder 20 speelden gezamenlijk 76 wedstrijden in de Premier League. Dat is niet slecht, aldus Southgate. ,,Dit is een sterke groep. Ik volg deze jongens al langer, en je kon in 2014 tijdens het gewonnen jeugd-EK al zien dat zij veel kunnen bereiken.'' Engeland onder 17 versloeg destijds Nederland in de finale na strafschoppen.