Spanje pakt titel onder-17 na unieke strafschoppenreeks

In de reguliere speeltijd bleef het bij 2-2. Spanje kwam tot twee keer toe gelijk. De gelijkmaker van Ignacio Díaz viel pas vier minuten voor tijd. In de strafschoppenreeks waren de Spanjaarden veel beter: 4-1.

Die strafschoppenserie gaat de geschiedenisboeken in. Waar het tot dusverre zo is dat de twee teams om de beurt een penalty nemen, gebeurde dat in de EK-finale tussen Spanje en Engeland voor het eerst volgens de manier zoals dat bij het tennis in de tiebreak gebruikelijk is. Eerst mag het ene land één strafschop nemen, daarna is het twee keer op rij de beurt aan de andere ploeg.