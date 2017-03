Spanning terug in Turkse titelrace na puntverlies Besiktas

Tevreden Knegt: Wat ik deed op de aflossing was fenomenaal

19:27 De titel in het overallklassement werd het niet voor Sjinkie Knegt. Hij moest genoegen nemen met zilver. Maar lang de tijd om te treuren had de man uit Bantega niet. In twintig minuten zette hij de knop om en leidde hij de Nederlandse mannen naar goud op de aflossing.