Speler maakt eigen goal vanaf de middenlijn

Gabor Babos: NAC Breda en NEC horen allebei in de eredivisie

8:57 BREDA - NEC en NAC Breda zijn de twee belangrijkste clubs in de loopbaan van Gabor Babos (42). ,,Voor mij is dit een heel aparte wedstrijd’’, zegt de oud-doelman over het tweeluik in de finale van de nacompetitie.Â