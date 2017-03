Spelers Milan onder vuur na misdragingen

De Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport berichtte zondag over vernielingen en enkele anti-Juve-slogans die vanuit de Milan-kleedkamer waren te horen. De Milanese topclub hult zich in stilzwijgen na de beschuldigingen.

Juventus is dicht bij de 33ste titel in de Italiaanse competitie, nadat het diep in blessuretijd via een omstreden strafschop een 2-1-zege boekte op rivaal Milan. De clash van vrijdag stond voor Juve, dat eerder van Milan de uitwedstrijd verloor en ook de finale om de Super Cup in Doha, in het teken van wraak. Italiaanse media vergeleken de topper door de intensiteit, emoties en woede na de late ontknoping al met de bizarre Champions League-wedstrijd van Barcelona tegen Paris Saint-Germain van vorige week.