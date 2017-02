Sport Agenda: WK sprint, Omloop en Eredivisie

AS Roma krijgt groen licht voor nieuw stadion

0:14 AS Roma heeft groen licht gekregen om een nieuw stadion te bouwen. Het Stadio della Rome verrijst in de wijk Tor di Valle en gaat plaats bieden aan zo'n 52.000 toeschouwers. Dat is het resultaat van overleg tussen de Amerikaanse voorzitter James Pallotta van de Italiaanse club en burgemeester Virginia Raggi van Rome.