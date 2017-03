Sport Vandaag: Eredivisie, WK allround en Strade Bianche

De Koning dik tevreden: Ieder punt noodzakelijk nu

11:05 Hans de Koning koestert het punt dat Go Ahead Eagles in de slotfase op bezoek bij sc Heerenveen veiligstelde . ,,Als je uit bij Heerenveen een punt pakt, dan moet je dik tevreden zijn. Ieder punt is voor ons noodzakelijk nu."