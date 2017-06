Sport Vandaag: Finales Ricoh Open, Confed Cup en slot ronde van Zwitserland

Zilver voor Kromowidjojo in Frankrijk

17 juni Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft vandaag zilver veroverd op de 50 meter vrije slag bij internationale wedstrijden in Canet-en-Roussillon. De drievoudig olympisch kampioene tikte in de Franse kustplaats aan de Middellandse Zee als tweede aan in 24,35 seconden. De winst ging naar de Zweedse Sarah Sjöström, die met 23,85 veruit de snelste was. De Deense olympisch kampioene Pernille Blume pakte brons (24,47).