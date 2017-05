Sport Vandaag: Giro, Bertens in Rome en uitreiking Rinus Michels Awards

Talansky wint koninginnenrit in Ronde van Californië

7:42 De Amerikaan Andrew Talansky heeft de koninginnenrit gewonnen in de Ronde van Californië. In de 125,5 kilometer lange, vijfde etappe bereikte de renner van Cannondale als eerste de top van Mount Baldy door in de sprint klassementsleider Rafal Majka (Bora-Hansgrohe) en de Nieuw-Zeelander George Bennett (LottoNL-Jumbo) te verslaan.