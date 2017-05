Sport Vandaag: Huldiging Feyenoord op Coolsingel, Chelsea tegen Watford

Fotoreeks Spelers en fans in extase na overwinning

21:07 De langverwachte droom van Feyenoord is vandaag uitgekomen met het behalen van de landstitel. De Kuip 'ontplofte' van blijdschap, fans en spelers zijn in extase. In Rotterdam wordt momenteel een massaal feest gevierd door een uitzinnige menigte. We zetten de mooiste foto's voor je op een rij.