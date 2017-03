Sport Vandaag: Oranje naar Bulgarije, F1-trainingen en wielrennen

Voetbal

ATP/WTA-toernooi van Miami

Tweede ronde

• Kiki Bertens, als 16de geplaatst, komt in de nacht van vrijdag op zaterdag in actie tegen de Japanse Riza Ozaki uit Japan. het is de vijfde en laatste partij op Court 1. Bertens had in de eerste ronde een bye.