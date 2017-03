Sport Vandaag: Premier League Darts, Miami Open en De Panne

‘Foor heeft met Vitesse de juiste keuze gemaakt’

7:53 ARNHEM - Navarone Foor maakt zich op voor de tweede derby van het seizoen tegen zijn oude club NEC. Dat hij het shirt van Vitesse draagt, doet in Nijmegen pijn. In de voetbalwereld wordt er anders naar die transfer gekeken. ,,Hij speelt met Vitesse om Europees voetbal en staat in de bekerfinale”, zegt Bart Latuheru.