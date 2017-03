Sport Vandaag: Rotterdamse derby, WK allround en EK indoor

Fraser: Misplaatste arrogantie Vitesse

4 maart ZWOLLE - Henk Fraser was zaterdagavond zwaar gefrustreerd en boos. De coach van Vitesse miste passie, beleving en strijd in het duel met PEC Zwolle. ,,We voetbalden met misplaatste arrogantie”, stelde de trainer van de Arnhemse club na afloop ontstemd.