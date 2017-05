Sport Vandaag: Start Giro, Jupiler League en Diamond League

Mourinho looft 'verliefde' Rashford: Hij werkt, werkt, werkt

4 mei José Mourinho hinkte na de 0-1 zege van Manchester United bij Celta de Vigo op twee gedachten. Zijn ploeg is nu dicht bij de finale van de Europa League, maar de score had nog hoger kunnen uitvallen. De Portugese manager had wél uitsluitend lovende woorden over voor jongeling Marcus Rashford.