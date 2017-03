Sport Vandaag: Training Oranje, oefenduel Jong Oranje en Miami Open

VIDEO Kadioglu wil graag naar EK: ‘Niets is mooier dan voor je land uitkomen’

9:54 NIJMEGEN - Ferdi Kadioglu is voor de eerste keer opgeroepen voor Oranje Onder 19 en maakt meteen indruk in de ploeg van bondscoach Maarten Stekelenburg. ,,Ik ben sowieso ontzettend blij dat ik speel, ook nog in de basis’’, zei de 17-jarige speler van NEC zaterdag op de website van de KNVB na zijn twee treffers tegen Oekraïne Onder 19 (2-0).