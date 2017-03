Sporters naar de stembus

Atleet Mo Farah strijdt tegen hongersnood in Afrika

12:57 Mo Farah heeft zich het lot van miljoenen mensen in Oost-Afrika aangetrokken. De Britse olympisch kampioen steunt de organisatie Save the Children, die geld inzamelt om de hongersnood op het continent tegen te gaan. Onder meer in Zuid-Soedan, Kenia, Ethiopië en Somalië is er vanwege langdurige droogte weinig te eten.