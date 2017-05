Steenrijke Rus wil voor 1,5 miljard Arsenal in handen krijgen

De vraag is hoeveel kans van slagen het bod van Usmanov heeft, want volgens persbureau AP heeft Kroenke al laten weten geen interesse te hebben om zijn meerderheidsbelang op te geven. Ingewijden vertellen echter aan de Financial Times dat het niet is uit te sluiten dat de Amerikaan alsnog overstag gaat.

Miljardair Usmanov, die zijn fortuin vergaarde in de staalindustrie, zou de volledige zeggenschap willen krijgen omdat hij bezorgd is over het gebrek aan investeringen in de club. In een interview met Bloomberg liet de 63-jarige Rus zich vorige maand ontvallen dat de magere resultaten van de club niet alleen de schuld zijn van coach Arsène Wenger, maar vooral ook van het bestuur en van Kroenke.