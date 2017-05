Stekelenburg ontbreekt bij duel Everton tegen Watford

Stekelenburg heroverde onlangs zijn plaats onder de lat nadat Joel Robles de Nederlandse keeper goed verving tijdens zijn afwezigheid in december en januari. Stekelenburg liep destijds een blessure op aan zijn been in het duel met Liverpool.



Koeman wil, ondanks dat er niets meer op het spel staat, de laatste thuiswedstrijd van het seizoen winnen. ,,Het is belangrijk om ook deze wedstrijd winnend af te sluiten, en een goede prestatie voor eigen supporters neer te zetten. We kunnen bovendien voor de dertiende keer thuis winnen, dat zou een knappe prestatie zijn."