Sterk optreden brengt Bertens in derde ronde Madrid

De Nederlandse kwam sterk uit de startblokken. In de eerste game van de wedstrijd wist ze Bacsinszky meteen te breaken. Ze serveerde in de eerste set sterk, oogde scherp en de service was ook dik in orde. Het gevecht werd wel steviger naar het einde van de set toe, toen de Zwitserse steeds beter in haar spel kwam. Het kon Bertens er echter niet van weerhouden bij 5-2 nogmaals door de service van haar tegenstander te gaan, wat meteen de set opleverde.

In de tweede set ging Bertens verder waar ze in de eerste gebleven was. Ze brak Bacsinszky opnieuw in diens eerste opslaggame en liep al snel uit naar een 3-0 voorsprong. Bij de Zwitserse liep ondertussen helemaal niets meer. Het geluk was niet aan haar zijde en toen brak ze ook nog een snaar, en dat terwijl ze net een nieuw racket had gepakt. Ondanks één breakpoint tegen kwam Bertens niet meer in gevaar en won ze de wedstrijd.