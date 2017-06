Sterke Haase klopt na Ferrer ook Thiem in Halle

Bij 4-3 in eigen voordeel plaatste Haase in de eerste set de doorslaggevende break. In de tweede set leek de Nederlander bij 5-5 opnieuw toe te slaan door op de opslag van de tegenstander uit te lopen naar 6-5. Thiem herstelde zich echter en dwong een tiebreak af door de service-game van Haase naar zich toe te trekken.

Thiem was in Halle als tweede geplaatst. Haase was gisteren in de eerste ronde al te sterk voor de Spanjaard David Ferrer. De 35-jarige Ferrer stond in 2013 in de finale van Roland Garros.