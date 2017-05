Stosur pleit voor boycot Margaret Court Arena

Stosur, een voormalig Grand Slam-winnares (US Open 2011), is woedend dat de Australische tennislegende Court, naar wie een van de belangrijkste banen in Melbourne is vernoemd, opnieuw veel stof heeft doen opwaaien na homofobe uitspraken. Court, die na haar imposante tenniscarrière dominee werd, zei vorige week dat ze niet meer zou vliegen met de Australische maatschappij Qantas omdat president Alan Joyce zijn openlijke steun had uitgesproken voor het homohuwelijk.



Court schreef vorige week een open brief, die werd gepubliceerd in The West Australian. ,,Ik schrijf dit naar het bestuur van Qantas én naar Alan Joyce, de pastoor van Perth'', zo begon Court. ,,Zoals je weet heb ik Australië vele keren vertegenwoordigd en ik ben trots dat ik gedurende mijn carrière nooit een wedstrijd op Australische bodem verloor. Ik ben dan ook teleurgesteld dat Qantas een actieve promotor is geworden van het homohuwelijk....''



De ingezonden brief schoot onder anderen bij Casey Dellacqua in het verkeerde keelgat. De Australische tennisster, getrouwd met oud-voetbalster Amanda Judd, sprak schande van de brief van Court. 'Margaret. Genoeg is genoeg', twitterde Dellacqua. De tweet werd duizenden keren geretweet, onder andere door Stosur, die vandaag opriep tot een boycot van de Margaret Court Arena bij de Australian Open in januari.



Ook de Australische tennisfederatie distantieerde zich van de brief van Court. ,,We blijven een organisatie die gelijkheid en diversiteit tussen mensen omarmt.'' Ook Richel Hogenkamp, die gisteren in Parijs doordrong tot de tweede ronde van Roland Garros, was boos. 'Dat stadion kunnen ze nu beter anders noemen.'