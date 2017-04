'Strafkamp' voor spelers van Inter

Volgens de clubleiding is de afzondering hard nodig na de dramatische nederlaag afgelopen zaterdag bij Fiorentina (5-4). Na de rust incasseerde Inter vier goals in zeventien minuten. Volgens Italiaanse media bood Pioli na die wedstrijd zijn ontslag aan. Het bestuur weigerde hem echter weg te sturen. Inter pakte uit de laatste vijf duels slechts twee punten.



Pioli volgde in november de ontslagen Frank de Boer op. Hij is de negende coach in de laatste zes jaar bij Inter, dat op de zevende plaats staat in de Serie A.